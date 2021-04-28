Мужчине пришлось самому идти в полицию
Утром 25 апреля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что малознакомая девушка стащила его сотовый телефон.
Выяснилось, что мужчина на сайте знакомств познакомился с 16-летней девушкой. После недолгого общения мужчина пригласил девушку к себе в гости. При этом о её возрасте он знал.
Девочка пришла в гости со своей подругой. Новый знакомый поил их алкоголем.
- После распития спиртных напитков гостьи решили поехать домой. Одна из девушек попросила у хозяина жилища сотовый телефон, якобы, для звонка. Когда он отвлекся, несовершеннолетние выбежали из квартиры, - рассказали в МВД по Бурятии.
Полицейские задержали девушку, сотовый телефон у неё изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
- Решается вопрос о выделении из уголовного дела административного материала в отношении 31-летнего гражданина о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, - отметили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина пригласил к себе и напоил девочек-подростков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчине пришлось самому идти в полицию
Пожар произошёл в Горячинске
Женщине удалось добраться до полиции
Обвиняемый отказался давать показания
Вор накупил сотовых телефонов
Пассажирке стало плохо
Тело нашли спустя неделю случайные прохожие
Оружие мужчине досталось от умершего деда
Автомобиль промчался в нескольких сантиметрах от переходящего дорогу человека
Дилеру грозит до 20 лет колонии
Причиной пожара стал поджог
Полиция ищет виновника смертельного ДТП
Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте
Мужчина скрывался от следствия четыре года
Мужчине предъявлено обвинение