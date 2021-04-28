В Улан-Удэ мужчина пригласил к себе и напоил девочек-подростков

Мужчине пришлось самому идти в полицию



Утром 25 апреля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что малознакомая девушка стащила его сотовый телефон.



Выяснилось, что мужчина на сайте знакомств познакомился с 16-летней девушкой. После недолгого общения мужчина пригласил девушку к себе в гости. При этом о её возрасте он знал.



Девочка пришла в гости со своей подругой. Новый знакомый поил их алкоголем.



- После распития спиртных напитков гостьи решили поехать домой. Одна из девушек попросила у хозяина жилища сотовый телефон, якобы, для звонка. Когда он отвлекся, несовершеннолетние выбежали из квартиры, - рассказали в МВД по Бурятии.



Полицейские задержали девушку, сотовый телефон у неё изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



- Решается вопрос о выделении из уголовного дела административного материала в отношении 31-летнего гражданина о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, - отметили в МВД по Бурятии.



