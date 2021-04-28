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В Улан-Удэ мужчина пригласил к себе и напоил девочек-подростков

В Улан-Удэ мужчина пригласил к себе и напоил девочек-подростков
Происшествия, 
Мужчине пришлось самому идти в полицию

Утром 25 апреля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что малознакомая девушка стащила его сотовый телефон.

Выяснилось, что мужчина на сайте знакомств познакомился с 16-летней девушкой. После недолгого общения мужчина пригласил девушку к себе в гости. При этом о её возрасте он знал.

Девочка пришла в гости со своей подругой. Новый знакомый поил их алкоголем.

- После распития спиртных напитков гостьи решили поехать домой. Одна из девушек попросила у хозяина жилища сотовый телефон, якобы, для звонка. Когда он отвлекся, несовершеннолетние выбежали из квартиры, - рассказали в МВД по Бурятии.

Полицейские задержали девушку, сотовый телефон у неё изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Решается вопрос о выделении из уголовного дела административного материала в отношении 31-летнего гражданина о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, - отметили в МВД по Бурятии.

мошенничество алкоголь
 
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