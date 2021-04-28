В Бурятии пожарные спасли гостевой дом на Байкале



- К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольный пожарный сельского поселения «Туркинское». Открытое горение было ликвидировано за восемь минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара выгорел второй этаж котельной. Распространение огня на гостевой дом пожарные не допустили.



Предположительно, причиной пожара мог послужить перекал трубы дымохода.











Вчера в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажной котельной, расположенной в нескольких метрах от гостевого дома.На момент прибытия пожарных было загорание на втором этаже котельной. Существовала угроза перехода огня на стоящее вблизи здание.