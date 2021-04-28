 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Бурятии пожарные спасли гостевой дом на Байкале

В Бурятии пожарные спасли гостевой дом на Байкале
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Горячинске

Вчера в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажной котельной, расположенной в нескольких метрах от гостевого дома.

На момент прибытия пожарных было загорание на втором этаже котельной. Существовала угроза перехода огня на стоящее вблизи здание. 

- К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольный пожарный сельского поселения «Туркинское». Открытое горение было ликвидировано за восемь минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

В результате пожара выгорел второй этаж котельной. Распространение огня на гостевой дом пожарные не допустили.

Предположительно, причиной пожара мог послужить перекал трубы дымохода.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянку едва не убил муж
Иркутянку едва не убил муж
Происшествия, 28.04.2021
Женщине удалось добраться до полиции
Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину
Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину
Происшествия, 27.04.2021
Обвиняемый отказался давать показания
Улан-удэнец убил женщину после отказа в интиме
Улан-удэнец убил женщину после отказа в интиме
Происшествия, 27.04.2021
Тело нашли спустя неделю случайные прохожие
Житель Бурятии во время застолья палил из обреза
Житель Бурятии во время застолья палил из обреза
Происшествия, 27.04.2021
Оружие мужчине досталось от умершего деда
Чудом уцелел: В Улан-Удэ на «зебре» едва не сбили пешехода
Чудом уцелел: В Улан-Удэ на «зебре» едва не сбили пешехода
Происшествия, 27.04.2021
Автомобиль промчался в нескольких сантиметрах от переходящего дорогу человека
В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте
В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте
Происшествия, 27.04.2021
Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Происшествия, 27.04.2021
Мужчина скрывался от следствия четыре года 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^