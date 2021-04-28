Иркутянку едва не убил муж

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщине удалось добраться до полиции



Жительнице Иркутска на протяжении длительного времени супруг угрожал расправой и убийством. В очередной раз ночью 15 апреля после распития алкогольных напитков муж избил её, угрожая убить ножом. Пострадавшая смогла выбежать из дома и добраться до отдела полиции.



По словам женщины, в полиции профессионально и грамотно оказали помощь полицейские младшие лейтенанты полиции Владислав Романов и Леонид Кудряшов. «Очень вежливые, сразу вызвали доверие, столько человечности и понимания со стороны полиции не ожидала», - вспоминает женщина.



За угрозу убийством возбуждено уголовное дело.



Женщина поблагодарила полицейских за оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



