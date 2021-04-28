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Иркутянку едва не убил муж

Иркутянку едва не убил муж
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщине удалось добраться до полиции

Жительнице Иркутска на протяжении длительного времени супруг угрожал расправой и убийством. В очередной раз ночью 15 апреля после распития алкогольных напитков муж избил её, угрожая убить ножом. Пострадавшая смогла выбежать из дома и добраться до отдела полиции.

По словам женщины, в полиции профессионально и грамотно оказали помощь полицейские младшие лейтенанты полиции Владислав Романов и Леонид Кудряшов. «Очень вежливые, сразу вызвали доверие, столько человечности и понимания со стороны полиции не ожидала», - вспоминает женщина.

За угрозу убийством возбуждено уголовное дело.

Женщина поблагодарила полицейских за оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

угроза убийства
 
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