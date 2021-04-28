Женщине удалось добраться до полиции
Жительнице Иркутска на протяжении длительного времени супруг угрожал расправой и убийством. В очередной раз ночью 15 апреля после распития алкогольных напитков муж избил её, угрожая убить ножом. Пострадавшая смогла выбежать из дома и добраться до отдела полиции.
По словам женщины, в полиции профессионально и грамотно оказали помощь полицейские младшие лейтенанты полиции Владислав Романов и Леонид Кудряшов. «Очень вежливые, сразу вызвали доверие, столько человечности и понимания со стороны полиции не ожидала», - вспоминает женщина.
За угрозу убийством возбуждено уголовное дело.
Женщина поблагодарила полицейских за оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянку едва не убил муж
Происшествия, Фото:
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