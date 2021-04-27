Вор накупил сотовых телефонов
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД по Бурятии.
В конце марта 49-летняя жительница Селенгинского района выронила на автовокзале Улан-Удэ паспорт, где были кредитная карта и листок с пин-кодом. Ничего не подозревающая женщина села в маршрутку и поехала в Селенгинский район.
Проходивший мимо 28-летний житель Баргузинского района поднял паспорт. Обнаружив в нем банковскую карту с пин-кодом, он купил в разных торговых точках четыре сотовых телефона. Их позднее продал прохожим.
С карты молодой человек также потратил около 33 тысяч рублей. Паспорт вор выбросил.
Женщина обнаружила пропажу имущества спустя несколько часов. Она заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.
Изучив записи с камер видеонаблюдения торговых точек, полицейские установили личность подозреваемого. Молодой человек задержан по месту жительства в Баргузинском районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ вор обчистил карту, к которой прилагался листок с пин-кодом
Происшествия, Фото:
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