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В Улан-Удэ вор обчистил карту, к которой прилагался листок с пин-кодом

В Улан-Удэ вор обчистил карту, к которой прилагался листок с пин-кодом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор накупил сотовых телефонов

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД по Бурятии.

В конце марта 49-летняя жительница Селенгинского района выронила на автовокзале Улан-Удэ паспорт, где были кредитная карта и листок с пин-кодом. Ничего не подозревающая женщина села в маршрутку и поехала в Селенгинский район.

Проходивший мимо 28-летний житель Баргузинского района поднял паспорт. Обнаружив в нем банковскую карту с пин-кодом, он купил в разных торговых точках четыре сотовых телефона. Их позднее продал прохожим.

С карты молодой человек также потратил около 33 тысяч рублей. Паспорт вор выбросил.

Женщина обнаружила пропажу имущества спустя несколько часов. Она заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения торговых точек, полицейские установили личность подозреваемого. Молодой человек задержан по месту жительства в Баргузинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



кража
 
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