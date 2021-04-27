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Летевший в Новосибирске самолёт экстренно приземлился в Братске

Летевший в Новосибирске самолёт экстренно приземлился в Братске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирке стало плохо

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно приземлился в аэропорту города Братска Иркутской области. Одной из пассажирок стало плохо, сообщает «НГС.НОВОСТИ».

Борт приземлился в 11:25.

- Женщина госпитализирована в медицинское учреждение Братска. Борт вылетел в 13:02 без замечаний, — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля авиакомпании S7 Airlines сообщением Москва - Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.

Днём ранее, 18 апреля, самолёт этой же авиакомпании рейсом «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске. Пассажирке на борту стало плохо. Спасли её министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в городе Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.


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