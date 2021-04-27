Дилеру грозит до 20 лет колонии
На привокзальной площади аэропорта Иркутска транспортные полицейские при помощи служебной собаки поймали мужчина с наркотиками. При личном досмотре у него обнаружили 0,77 грамма героина.
Сбытчик этого героина установлен. Им оказался 20-летний житель Иркутска.
В ходе обыска по его месту жительства обнаружили 282 грамма героина и приспособления для фасовки. По версии следствия, молодой человек распространял наркотик при помощи закладок.
На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы с применением штрафа, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
В Иркутске поймали закладчика с 282 граммами героина
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