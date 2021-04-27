Причиной пожара стал поджог
В ночь с 25 на 26 апреля в селе Потанино Бичурского района Бурятии загорелась баня.
На место прибыл представитель местной добровольной пожарной команды.
- Доброволец и местные жители ликвидировали открытое горение за семь минут. Привлечение основных сил пожарной охраны не потребовалось, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара повреждены стены бани изнутри. Вероятной причиной послужил поджог.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии пожар потушили местные жители
Происшествия, Фото:
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