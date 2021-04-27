Полиция ищет виновника смертельного ДТП
В Иркутской области полицейские устанавливают разыскивают возможных очевидцев смертельного наезда на 20-летнего молодого человека.
ДТП произошло ночью 24 апреля в посёлке Шиткино в Тайшетском районе. Предварительно установлено, что в районе дома 26 по улице Партизанская, водитель неустановленного транспортного средства сбил 20-летнего пешехода, после с места скрылся.
20-летний пострадавший скончался от полученных травм.
В настоящее время полицейские проводят комплекс розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полиция призывает водителя, находившегося в момент аварии за рулём транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения.
Людей, обладающих какой-либо информацией о данном событии или имеющим запись видеорегистратора факта наезда, правоохранители просят позвонить по телефонам (39563) 2-03-76 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).
В Иркутской области неизвестный насмерть сбил молодого человека
Происшествия, Фото:
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