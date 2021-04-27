В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте

Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте



26 апреля Железнодорожный районный суд Улан-Удэ огласил обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя по делу о травме ребёнка на батуте.



Всё произошло в 2019 году на надувном батуте «Дино Парк». Установлено, что предприниматель допустила к работе на батуте в качестве оператора подростка, не прошедшего специальную подготовку и аттестацию и не получившего соответствующее удостоверение.



Кроме того, на видимых для общего обзора местах не было информационных листов с указанием ограничений и запретов при пользовании батутом.



В мае 2019 года подросток-оператор не сообщила ребёнку и сопровождающему его взрослому о необходимости соблюдения требований техники безопасности. В результате ребёнок во время игры внутри батута получил повреждение грудного позвонка.



- Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев равными частями по 8000 рублей ежемесячно. Частично удовлетворён гражданский иск потерпевшего о взыскании материального ущерба, причинённого преступлением, и денежной компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии.

