Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте
26 апреля Железнодорожный районный суд Улан-Удэ огласил обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя по делу о травме ребёнка на батуте.
Всё произошло в 2019 году на надувном батуте «Дино Парк». Установлено, что предприниматель допустила к работе на батуте в качестве оператора подростка, не прошедшего специальную подготовку и аттестацию и не получившего соответствующее удостоверение.
Кроме того, на видимых для общего обзора местах не было информационных листов с указанием ограничений и запретов при пользовании батутом.
В мае 2019 года подросток-оператор не сообщила ребёнку и сопровождающему его взрослому о необходимости соблюдения требований техники безопасности. В результате ребёнок во время игры внутри батута получил повреждение грудного позвонка.
- Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев равными частями по 8000 рублей ежемесячно. Частично удовлетворён гражданский иск потерпевшего о взыскании материального ущерба, причинённого преступлением, и денежной компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии.
В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте
Мужчина скрывался от следствия четыре года
Мужчине предъявлено обвинение
Среди пострадавших двое несовершеннолетних и 18-летняя девушка
Мужчина два дня избивал пенсионера
Из горящего дома эвакуировались 40 человек
Информация о трёх обвиняемых на сайте суда скрыта
Возможно, произошло убийство
В автомобиле среди пассажиров было трое детей
Лесники окружили лесоруба с разных сторон
С места пожара вовремя вынесли газовые баллоны
Завершился первый этап операции «Мотоцикл»
Тургруппа, среди которой была пострадавшая женщина, нигде не регистрировалась
Наезд запечатлела камера видеонаблюдения
Стали известны подробности гибели семилетнего мальчика на реке