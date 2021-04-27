Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев

Мужчина скрывался от следствия четыре года



Житель города Закаменск признан виновным в убийстве, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.



В январе 2015 года ранее судимый мужчина на почве конфликта, возникшего с двумя братьями, ночью пришёл к ним в дом. Он нанёс топором удары по головам двух спящих потерпевших, в результате чего один из них впоследствии скончался.



В ходе судебного разбирательства в 2016 году фигурант уголовного дела скрылся от правосудия. В марте 2020 года он задержан.



- Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

