Мужчина скрывался от следствия четыре года
Житель города Закаменск признан виновным в убийстве, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.
В январе 2015 года ранее судимый мужчина на почве конфликта, возникшего с двумя братьями, ночью пришёл к ним в дом. Он нанёс топором удары по головам двух спящих потерпевших, в результате чего один из них впоследствии скончался.
В ходе судебного разбирательства в 2016 году фигурант уголовного дела скрылся от правосудия. В марте 2020 года он задержан.
- Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Происшествия, Фото:
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