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Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев

Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина скрывался от следствия четыре года

Житель города Закаменск признан виновным в убийстве, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.

В январе 2015 года ранее судимый мужчина на почве конфликта, возникшего с двумя братьями, ночью пришёл к ним в дом. Он нанёс топором удары по головам двух спящих потерпевших, в результате чего один из них впоследствии скончался.

В ходе судебного разбирательства в 2016 году фигурант уголовного дела скрылся от правосудия. В марте 2020 года он задержан.

- Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
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