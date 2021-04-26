Житель Иркутской области избил до смерти пенсионера и сжёг его дом

Мужчина два дня избивал пенсионера



39-летний житель города Киренск обвиняется в убийстве.



По версии следствия, вечером 15 апреля в доме в переулке Октябрьский компания распивала спиртные напитки. Мужчина поссорился с 61-летним мужчиной и сильно избил его металлическими и деревянными предметами по голове. На следующий день он вернулся в дом и снова побил жертву по голове руками и ногами.



Потерпевший скончался на месте. Затем он поджёг дом с телом и скрылся с места.



- В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями и сотрудниками полиции, злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Обвиняемый заключён под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

