Мужчина два дня избивал пенсионера
39-летний житель города Киренск обвиняется в убийстве.
По версии следствия, вечером 15 апреля в доме в переулке Октябрьский компания распивала спиртные напитки. Мужчина поссорился с 61-летним мужчиной и сильно избил его металлическими и деревянными предметами по голове. На следующий день он вернулся в дом и снова побил жертву по голове руками и ногами.
Потерпевший скончался на месте. Затем он поджёг дом с телом и скрылся с места.
- В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями и сотрудниками полиции, злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемый заключён под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Иркутской области избил до смерти пенсионера и сжёг его дом
Происшествия, Фото:
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