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В Бурятии спасатели вытащили застрявшую в грязи машину

В Бурятии спасатели вытащили застрявшую в грязи машину
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
В автомобиле среди пассажиров было трое детей

Для спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России ушедшая неделя выдались насыщенной.

Так, в пятницу спасатели вывезли на аэроглиссере «Пиранья-4» 72-летнего жителя села Маритуй Слюдянского района Иркутской области. К спасателям обратился глава села, рассказавший, что у пожилого мужчины ухудшилось самочувствие. У пенсионера появилась рвота, высокая температура; он явно нуждался в госпитализации. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего от дома до аэлородки, увезя в Слядянку.


Спустя три часа поступило сообщение о том, что на 58 км Байкальского тракта автомобиль «Range Rover» съехал в кювет с противоположной стороны дороги и врезался в столб. Из посёлка Никола выехала дежурная группа спасателей. Водитель в результате происшествия получила закрытый перелом носа, предположительно сотрясение головного мозга. Женщина самостоятельно выбралась из салона автомобиля. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, передали мужу. От госпитализации и от вызова скорой помощи она отказалась.

Также спасатели транспортировали из посёлка Большие Коты, который находится на побережье Байкала в Иркутской области молодого человека, получившего закрытую черепно-мозговую травму при падении на льду.

Вечером того же дня спасатели Усть-Баргузинского подразделения выехали на помощь людям, автомобиль которых застрял в грязи в местности Холодянки Баргузинского района Бурятии. В машине «Honda Inspire» находились пять человек, в том числе трое детей. Спасатели с помощью троса вытянули машину из грязи и сопроводили до населённого пункта, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 апреля на горе Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии 32-летняя туристка сломала ногу. На помощь женщине пришли бурятские спасатели.
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