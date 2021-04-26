В Бурятии спасатели вытащили застрявшую в грязи машину

Так, в пятницу спасатели вывезли на аэроглиссере «Пиранья-4» 72-летнего жителя села Маритуй Слюдянского района Иркутской области. К спасателям обратился глава села, рассказавший, что у пожилого мужчины ухудшилось самочувствие. У пенсионера появилась рвота, высокая температура; он явно нуждался в госпитализации. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего от дома до аэлородки, увезя в Слядянку.





