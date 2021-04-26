В Бурятии ночью поймали «чёрного» лесоруба

В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 4 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 42 тысяч рублей.





Ночью во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Заиграевского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Подойдя ближе, лесники обнаружили грузовик «ЗИЛ», а рядом с ним мужчину, который грузил древесину в машину. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителя. Увидев лесников, мужчина сознался, что вырубил сосны незаконно.«Чёрным» лесорубом оказался житель посёлка Онохой Заиграевского района.Срубленные деревья, «ЗИЛ» и бензопила у него изъяты.На мужчину составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.