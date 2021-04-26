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В Забайкалье полицейские спасли мужчину и предотвратили взрыв

В Забайкалье полицейские спасли мужчину и предотвратили взрыв
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
С места пожара вовремя вынесли газовые баллоны

В Забайкальском крае полицейские Анатолий Самохвалов и Виталий Беспоясова, а также неравнодушный местный житель спасли жильца загоревшегося дома, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Во время несения службы в селе Горный Зерентуй сотрудники пункта полиции заметили клубы дыма, возвышающиеся над одним из частных домов, и поспешили на помощь жильцам. Прибыв на место, они увидели, что горит деревянных дом, состоящий из трёх квартир. Очевидцы рассказали, что в одной из них может находиться одиноко проживающий мужчина.

- Не теряя ни минуты, Анатолий Самохвалов и Виталий Беспоясов вместе с вызвавшимся на помощь местным жителем ворвались в горящее помещение, однако из-за сильного задымления не сразу нашли жильца дома. Только вернувшись в квартиру в третий раз, они смогли его обнаружить. Мужчине стало плохо из-за отравления угарным газом, вследствие чего самостоятельно передвигаться он не мог. Полицейские вынесли потерпевшего на улицу на руках, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спасённому мужчине оказали первую медицинскую помощь. Придя в себя, он сообщил, что в доме остались газовые баллоны.

Во избежание взрыва и возгорания соседних домов полицейские вновь вернулись в охваченную пламенем квартиру. Они перенесли на безопасное расстояние от дома четыре баллона с газом.

- В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он искренне поблагодарил сотрудников полиции за самоотверженный поступок, спасший его жизнь, - отметила официальный представитель МВД России.


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