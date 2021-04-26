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В Бурятии нарушения нашли у 90% проверенных мотоциклистов

В Бурятии нарушения нашли у 90% проверенных мотоциклистов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Завершился первый этап операции «Мотоцикл»

В Бурятии подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Мероприятие проводилось с 11 по 20 апреля, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД проверено свыше 260 мототранспортных средств. Составлено 235 административных материалов, то есть нарушения выявили у 90% проверенных мотолюбителей. В том числе:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 11;

- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством – 74;

- за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах – 77.

Госавтоинспекция республики призывает водителей мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения и внимательности на проезжей части. Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см, должно быть зарегистрировано в установленном порядке и иметь полис ОСАГО. Водитель и пассажир во время поездки должны быть в мотошлемах.

С начала 2021 года в Бурятии зарегистрировано 10 ДТП с участием мототехники. Один человек погиб и семь ранены. При этом в девяти случаях участники ДТП не имели соответствующего права управления мототранспортом.

Декады безопасности дорожного движения, направленные на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, будут проводиться ежемесячно.
ГИБДД мотоциклисты
 
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