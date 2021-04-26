Тургруппа, среди которой была пострадавшая женщина, нигде не регистрировалась
25 апреля на горе Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии 32-летняя туристка сломала ногу.
На помощь ей отправилась группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
- Женщина была передана работникам скорой помощи. После её доставили в центральную районную больницу в посёлке Кырен Тункинского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Туристическая группа, в которой находилась пострадавшая, не была зарегистрирована. Спасатели узнали о происшествии благодаря тому, что с 22 апреля они находятся на ежегодных тренировочных сборах.
В конце апреля – начале мая ожидаются массовые восхождения на Мунку-Сардык.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля возле посёлка Аршан Тункинского района на пике Любви упал 33-летний парапланерист. Он сломал ногу.
В марте в трёх километрах от Аршана 49-летний мужчина сломал обе ноги.
В Бурятии туристка сломала ногу на Мунку-Сардык
Происшествия, Фото:
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