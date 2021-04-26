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В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП

В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Погибшему было всего 18 лет

Сегодня ночью в Тулунском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

20-летний водитель, не имеющий права управления, съехал с дорожного полотна и опрокинул автомобиль.


В результате ДТП погиб 18-летний пассажир.

Водитель и второй 17-летний пассажир с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



ДТП смерть
 
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