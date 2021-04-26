В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП

Погибшему было всего 18 лет
Сегодня ночью в Тулунском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
20-летний водитель, не имеющий права управления, съехал с дорожного полотна и опрокинул автомобиль.
В результате ДТП погиб 18-летний пассажир.
Водитель и второй 17-летний пассажир с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Погибшему было всего 18 лет
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