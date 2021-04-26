В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП

20-летний водитель, не имеющий права управления, съехал с дорожного полотна и опрокинул автомобиль.





В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Сегодня ночью в Тулунском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.В результате ДТП погиб 18-летний пассажир.Водитель и второй 17-летний пассажир с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.