В Иркутске перекрыли канал сбыта гашиша

В ходе обысков по местам их жительства изъято 80 свёртков с наркотическими средствами общей массой свыше 50 грамм, 120 тысяч рублей, сотовые телефоны и банковские карты.





Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». По решению суда нелегальный мигрант заключен под стражу. 35-летнему иркутянину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Несколько месяцев назад оперативникам поступила информация о том, что на территории Ленинского округа Иркутска неизвестные сбывают гашиш. Для вычисления организаторов и канала поставки сыщики проверяли лиц, склонных к употреблению наркотиков и ранее судимых за наркопреступления. Так полицейским удалось установить наркосбытчиков.По версии следствия, двое мужчин, имея богатый криминальный опыт, организовали незаконный сбыт гашиша. Продавали наркотики из рук в руки. Оплату за товар получали наличными.Один из задержанных, 39-летней уроженец близлежащего зарубежья, находился в России с нарушением миграционного законодательства.