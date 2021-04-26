В Бурятии пожарные ехали на один пожар, а приехали на другой

Пожарные уже возвращались обратно, когда увидели огонь



В субботу в улусе Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии загорелись трава, ограждения и надворная постройка на территории двух соседних домовладений.



На тушение были направлены силы двух пожарных частей – из Иволгинска и из села Сотниково.



На момент прибытия сотрудников пожарной части Иволгинска горела надворная постройка, забор и сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировал один пожарный расчёт. Однако второе отделение пожарной охраны, в пути получив отбой вызова, не осталось без дела.



Возвращаясь в пожарную часть, в селе Сотниково пожарные обнаружили загорание травы в нескольких метрах от заборов частных домов. Вместе с местными жителями они оперативно ликвидировали возгорание. Переход огня на строения не допущен.



Причинами двух пожаров послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

