Пожарные уже возвращались обратно, когда увидели огонь
В субботу в улусе Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии загорелись трава, ограждения и надворная постройка на территории двух соседних домовладений.
На тушение были направлены силы двух пожарных частей – из Иволгинска и из села Сотниково.
На момент прибытия сотрудников пожарной части Иволгинска горела надворная постройка, забор и сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировал один пожарный расчёт. Однако второе отделение пожарной охраны, в пути получив отбой вызова, не осталось без дела.
Возвращаясь в пожарную часть, в селе Сотниково пожарные обнаружили загорание травы в нескольких метрах от заборов частных домов. Вместе с местными жителями они оперативно ликвидировали возгорание. Переход огня на строения не допущен.
Причинами двух пожаров послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные ехали на один пожар, а приехали на другой
Происшествия, Фото:
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