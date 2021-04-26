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В Бурятии грабитель ударил молотком и связал пенсионерку

В Бурятии грабитель ударил молотком и связал пенсионерку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Нападавший угрожал убить пожилую женщину

23 апреля в Кабанском районе Бурятии мужчина с молотком и ножом напал на 69-летнюю пенсионерку. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

32-летний мужчина пришёл к пенсионерке вечером. Хозяйка без опасения открыла дверь, поскольку ранее гость помогал ей по хозяйству.

Мужчина закрыл за собой дверь и, угрожая ножом, стал требовать у женщины деньги. Пенсионерка отдала 2,5 тысячи рублей. Однако нападавшему этого показалось мало, и он стал требовать ещё.

Женщина не смогла вспомнить, куда спрятала накопления. Тогда нападавший ударил её молотком по голове и пригрозил убить.

Пострадавшая отдала ему кредитную карту и сообщила пин-код. Забрав сотовый телефон, мужчина поехал в соседнее село снять наличные. Перед уходом он связал свою жертву.

Женщина смогла освободиться и пришла к соседке, откуда вызвала полицию.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в соседнем селе. Сотовый телефон, банковская карта и часть денег у него изъяты. Часть денег мужчина потратил на покупку спиртного.

Ранее он был судим за попытку убийства и кражу.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


разбой
 
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