Нападавший угрожал убить пожилую женщину
23 апреля в Кабанском районе Бурятии мужчина с молотком и ножом напал на 69-летнюю пенсионерку. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
32-летний мужчина пришёл к пенсионерке вечером. Хозяйка без опасения открыла дверь, поскольку ранее гость помогал ей по хозяйству.
Мужчина закрыл за собой дверь и, угрожая ножом, стал требовать у женщины деньги. Пенсионерка отдала 2,5 тысячи рублей. Однако нападавшему этого показалось мало, и он стал требовать ещё.
Женщина не смогла вспомнить, куда спрятала накопления. Тогда нападавший ударил её молотком по голове и пригрозил убить.
Пострадавшая отдала ему кредитную карту и сообщила пин-код. Забрав сотовый телефон, мужчина поехал в соседнее село снять наличные. Перед уходом он связал свою жертву.
Женщина смогла освободиться и пришла к соседке, откуда вызвала полицию.
В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в соседнем селе. Сотовый телефон, банковская карта и часть денег у него изъяты. Часть денег мужчина потратил на покупку спиртного.
Ранее он был судим за попытку убийства и кражу.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Бурятии грабитель ударил молотком и связал пенсионерку
Происшествия, Фото:
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