В Бурятии грабитель ударил молотком и связал пенсионерку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Нападавший угрожал убить пожилую женщину



23 апреля в Кабанском районе Бурятии мужчина с молотком и ножом напал на 69-летнюю пенсионерку. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



32-летний мужчина пришёл к пенсионерке вечером. Хозяйка без опасения открыла дверь, поскольку ранее гость помогал ей по хозяйству.



Мужчина закрыл за собой дверь и, угрожая ножом, стал требовать у женщины деньги. Пенсионерка отдала 2,5 тысячи рублей. Однако нападавшему этого показалось мало, и он стал требовать ещё.



Женщина не смогла вспомнить, куда спрятала накопления. Тогда нападавший ударил её молотком по голове и пригрозил убить.



Пострадавшая отдала ему кредитную карту и сообщила пин-код. Забрав сотовый телефон, мужчина поехал в соседнее село снять наличные. Перед уходом он связал свою жертву.



Женщина смогла освободиться и пришла к соседке, откуда вызвала полицию.



В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в соседнем селе. Сотовый телефон, банковская карта и часть денег у него изъяты. Часть денег мужчина потратил на покупку спиртного.



Ранее он был судим за попытку убийства и кражу.



Возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





