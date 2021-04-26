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В Бурятии водителя большегруза обокрали возле придорожного кафе

В Бурятии водителя большегруза обокрали возле придорожного кафе
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора поймали росгвардейцы

В полицию Заиграевского района Бурятии обратился водитель большегруза. На стоянке возле придорожного кафе неизвестный украл из кабины грузовика через открытое окно барсетку. В сумке были сотовый телефон, документы и около 25 тысяч рублей.

Прибывшим на место преступления сотрудникам мужчина сообщил приметы подозрительного молодого человека, который ходил вокруг автомобиля.

Получив ориентировку с приметами подозреваемого, группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке посёлка. Спустя час на улице в Заиграево росгвардейцы заметили молодого человека, схожего по приметам с ориентировкой.

Задержанный, ранее судимый 21-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Украденное имущество сотрудники изъяли из дома задержанного и передали потерпевшему водителю.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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