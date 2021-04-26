В Бурятии водителя большегруза обокрали возле придорожного кафе

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



В полицию Заиграевского района Бурятии обратился водитель большегруза. На стоянке возле придорожного кафе неизвестный украл из кабины грузовика через открытое окно барсетку. В сумке были сотовый телефон, документы и около 25 тысяч рублей.



Прибывшим на место преступления сотрудникам мужчина сообщил приметы подозрительного молодого человека, который ходил вокруг автомобиля.



Получив ориентировку с приметами подозреваемого, группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке посёлка. Спустя час на улице в Заиграево росгвардейцы заметили молодого человека, схожего по приметам с ориентировкой.



Задержанный, ранее судимый 21-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Украденное имущество сотрудники изъяли из дома задержанного и передали потерпевшему водителю.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

