Вора поймали росгвардейцы
В полицию Заиграевского района Бурятии обратился водитель большегруза. На стоянке возле придорожного кафе неизвестный украл из кабины грузовика через открытое окно барсетку. В сумке были сотовый телефон, документы и около 25 тысяч рублей.
Прибывшим на место преступления сотрудникам мужчина сообщил приметы подозрительного молодого человека, который ходил вокруг автомобиля.
Получив ориентировку с приметами подозреваемого, группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке посёлка. Спустя час на улице в Заиграево росгвардейцы заметили молодого человека, схожего по приметам с ориентировкой.
Задержанный, ранее судимый 21-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Украденное имущество сотрудники изъяли из дома задержанного и передали потерпевшему водителю.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии водителя большегруза обокрали возле придорожного кафе
Происшествия, Фото:
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