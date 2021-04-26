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Иностранец не смог подкупить полицейского в Улан-Удэ

Иностранец не смог подкупить полицейского в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь мужчине грозит уголовная и административная ответственность

На железнодорожном вокзале Улан-Удэ транспортные полицейские установили гражданина одной из стран Азии, у которого истёк срок пребывания на территории России.

25-летнему молодому человеку грозила административная ответственность со штрафом до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Чтобы избежать ответственности, иностранец предложил полицейскому взятку в 2000 рублей.

За мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Кроме того, административной ответственности мужчине избежать также не удастся, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
взятка
 
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