Теперь мужчине грозит уголовная и административная ответственность
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ транспортные полицейские установили гражданина одной из стран Азии, у которого истёк срок пребывания на территории России.
25-летнему молодому человеку грозила административная ответственность со штрафом до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Чтобы избежать ответственности, иностранец предложил полицейскому взятку в 2000 рублей.
За мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Кроме того, административной ответственности мужчине избежать также не удастся, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иностранец не смог подкупить полицейского в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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