Виновника аварии нашли благодаря пользователям соцсетей
В Ангарске благодаря социальным сетям к ответственности привлечен водитель, скрывшийся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В соцсети появилось видео, на которой водитель легкового автомобиля совершил наезд на две автомашины. Он покинул место происшествия, не сообщив об этом в полицию.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили водителя. Им оказался 20-летний местный житель, ранее лишённый права управления транспортом. За последние два года он уже трижды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Сам нарушитель пояснил, что с места ДТП он уехал, испугавшись ответственности.
За оставление места происшествия молодой человек привлечён к ответственности. Ему назначено пять суток административного ареста.
В Ангарске нашли водителя, который протаранил две машины и скрылся
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