В Бурятии водитель-наркоман перевернул автомобиль на крышу

Водитель «Форда» мало того, что был «под кайфом», ещё и не имеет водительских прав.





Сегодня ночью в Селенгинском районе водитель, который был в состоянии наркотического опьянения, устроил ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.По предварительным данным, около трёх часов ночи 36-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», следуя со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Автомобиль перевернулся на крышу.В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Там у него было установлено состояние наркотического опьянения.30-летний пассажир после осмотра от госпитализации отказался.По итогам первого квартала на дорогах Бурятии сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 водителей в состоянии наркотического опьянения.