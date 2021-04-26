В Улан-Удэ отключали электричество на семь часов

Без света остались жители 47-го квартала



В воскресенье жители восьми многоквартирных домов в Улан-Удэ остались без электричества на долгое время.



В 13:51 из-за неисправности секционного разъединителя на трансформаторной подстанции аварийно отключили электроэнергию потребителям многоквартирных жилых домов ул. Боевая 4,9,11, пр. Строителей, 4,6,8,10,12.



Подключение проводилось поэтапно, рассказали в комитете городского хозяйства.



В 21:05 ввели в работу трансформатор №1. Электроэнергия была восстановлена в домах на пр. Строителей, 4, 6, 10.



В 21:48 ввели в работу трансформатор №2. Электроэнергия вернулась в дома по пр. Строителей 8,12, ул. Боевая,4,9,11. Время отключения составило 7 часов 20 минут.

