Без света остались жители 47-го квартала
В воскресенье жители восьми многоквартирных домов в Улан-Удэ остались без электричества на долгое время.
В 13:51 из-за неисправности секционного разъединителя на трансформаторной подстанции аварийно отключили электроэнергию потребителям многоквартирных жилых домов ул. Боевая 4,9,11, пр. Строителей, 4,6,8,10,12.
Подключение проводилось поэтапно, рассказали в комитете городского хозяйства.
В 21:05 ввели в работу трансформатор №1. Электроэнергия была восстановлена в домах на пр. Строителей, 4, 6, 10.
В 21:48 ввели в работу трансформатор №2. Электроэнергия вернулась в дома по пр. Строителей 8,12, ул. Боевая,4,9,11. Время отключения составило 7 часов 20 минут.
В Улан-Удэ отключали электричество на семь часов
Происшествия, Фото:
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