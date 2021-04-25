В Улан-Удэ в ДТП пострадали две женщины

















По предварительной информации, сегодня около 16.00 на станции Медведчиково водитель «Жигулей» не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение.- Выезжая из населенного пункта с прилегающей дороги на главную, мужчина не предоставил преимущества в движении водителю «Тойота Королла» и совершил с ней столкновение. После чего «Тойоту Королла» откинуло в сторону, и она столкнулась с патрульным автомобилем, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пострадали пассажирка иномарки и пассажирка «Жигулей». Обе доставлены в медучреждение. Отметим, что виновник аварии находился за рулём с признаками опьянения, однако на месте аварии отказался от освидетельствования. В настоящее время мужчина препровождён сотрудниками полиции в наркодиспансер. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.