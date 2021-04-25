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В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «ЗИЛ»

В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «ЗИЛ»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Легковушка получила сильные механические повреждения

Вчера около 18.30 на перекрестке улицы Блинова и проспекта Автомобилистов в направлении улицы Николая Петрова перед светофором водитель «Волги», пенсионер, остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в машину врезался грузовик ЗИЛ-130.

Обошлось без пострадавших, «Волга» получила сильные механические повреждения. В легковой машине также находились ребёнок примерно 12 лет и пожилая женщина. 





ДТП
 
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