В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «ЗИЛ»

Легковушка получила сильные механические повреждения
Вчера около 18.30 на перекрестке улицы Блинова и проспекта Автомобилистов в направлении улицы Николая Петрова перед светофором водитель «Волги», пенсионер, остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в машину врезался грузовик ЗИЛ-130.
Обошлось без пострадавших, «Волга» получила сильные механические повреждения. В легковой машине также находились ребёнок примерно 12 лет и пожилая женщина.
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