В Улан-Удэ у виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО



24 апреля после обеда авария случилась на 502 километре напротив автомойки. Водитель автомобиля Honda Accord врезался в машину «Nissan Expert».



Как оказалось, у водителя «Хонды» нет полиса ОСАГО, и теперь ему придётся возмещать ущерб из собственного кармана.









