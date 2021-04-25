В Улан-Удэ у виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО

Столкнулись «Ниссан» и «Хонда»
24 апреля после обеда авария случилась на 502 километре напротив автомойки. Водитель автомобиля Honda Accord врезался в машину «Nissan Expert».
Как оказалось, у водителя «Хонды» нет полиса ОСАГО, и теперь ему придётся возмещать ущерб из собственного кармана.
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