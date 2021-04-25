Горожанка госпитализирована в медучреждение
Сегодня днём в Улан-Удэ из окна третьего этажа выпала пожилая женщина. Несчастный случай произошёл по улице Жердева.
Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, информация о выпадении человека поступила в полицию около 13.20 от очевидцев. На место прибыл наряд полиции. Горожанка госпитализирована в медучреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Улан-Удэ бабушка выпала с третьего этажа
Происшествия, Фото:
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