В Улан-Удэ бабушка выпала с третьего этажа

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожанка госпитализирована в медучреждение



Сегодня днём в Улан-Удэ из окна третьего этажа выпала пожилая женщина. Несчастный случай произошёл по улице Жердева.



Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, информация о выпадении человека поступила в полицию около 13.20 от очевидцев. На место прибыл наряд полиции. Горожанка госпитализирована в медучреждение.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.

