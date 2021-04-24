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В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар

В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь тушили восемь человек

За прошедшие сутки пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём составила меньше 1 гектара. На тушении работало 8 человек из числа лесной охраны и сотрудников МЧС. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники.

Пожар ликвидирован. На утро 24 апреля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, в республике введён особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу жителей республики просят сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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