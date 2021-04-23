 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии пьяный мотоциклист испугал прохожих

В Бурятии пьяный мотоциклист испугал прохожих
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Очевидцы сообщили в полицию

Днем 21 апреля в полицию обратились жители села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Они сообщили, что по улицам села двигается мотоцикл, водитель которого, видимо, пьян. Водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, чем напугал прохожих.

Для проверки информации на место незамедлительно выехал наряд ОГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Патруль обнаружил этого мотоциклиста на улице Октябрьская. За рулем мотоцикла «Иж Планета-5» находился 30-летний мужчина. Освидетельствование показало, что он пьян – результат оказался 1,68 промилле.

На мужчину составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Мотоцикл увезли на специализированную штрафстоянку.


В свою очередь, полицейские благодарят бдительных граждан за содействие.

- Своевременно сообщив в полицию о нетрезвом водителе, представляющем угрозу для себя и окружающих, жители села не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и, возможно, спасли чью-то жизнь. Таким людям не безразлична проблема аварийности на дорогах, жизнь и здоровье их близких и знакомых, - заявили в МВД.
мотоциклисты алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске с 1 мая введут особый противопожарный режим
В Иркутске с 1 мая введут особый противопожарный режим
Происшествия, 23.04.2021
По городу проведут профилактические рейды
Забайкалка предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП
Забайкалка предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП
Происшествия, 23.04.2021
Пьяная мать без водительских прав на машине врезалась в поезд
В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу
В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу
Происшествия, 23.04.2021
При задержании у девочки-подростка нашли свёртки с «синтетикой»
В Бурятии насильник ответит за преступление спустя восемь лет
В Бурятии насильник ответит за преступление спустя восемь лет
Происшествия, 23.04.2021
Насильник надругался над женщиной во время рыбалки
Под Улан-Удэ произошёл пожар на территории завода
Под Улан-Удэ произошёл пожар на территории завода
Происшествия, 23.04.2021
Огонь едва не перекинулся на подстанцию
В Бурятии примерный семьянин едва не убил пьющую жену
В Бурятии примерный семьянин едва не убил пьющую жену
Происшествия, 23.04.2021
За мужчину, который ранил ножом супругу, вступились все односельчане
В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях
В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях
Происшествия, 23.04.2021
Авария произошла напротив Русдрама
Улан-удэнец спрятал наркотики в зубной пасте
Улан-удэнец спрятал наркотики в зубной пасте
Происшествия, 23.04.2021
Изобретательный мужчина повёз наркотики с собой на вахту
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 23.04.2021
Пожар произошёл ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^