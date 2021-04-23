В Бурятии пьяный мотоциклист испугал прохожих

На мужчину составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Мотоцикл увезли на специализированную штрафстоянку.





Днем 21 апреля в полицию обратились жители села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Они сообщили, что по улицам села двигается мотоцикл, водитель которого, видимо, пьян. Водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, чем напугал прохожих.Для проверки информации на место незамедлительно выехал наряд ОГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Патруль обнаружил этого мотоциклиста на улице Октябрьская. За рулем мотоцикла «Иж Планета-5» находился 30-летний мужчина. Освидетельствование показало, что он пьян – результат оказался 1,68 промилле.В свою очередь, полицейские благодарят бдительных граждан за содействие.- Своевременно сообщив в полицию о нетрезвом водителе, представляющем угрозу для себя и окружающих, жители села не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и, возможно, спасли чью-то жизнь. Таким людям не безразлична проблема аварийности на дорогах, жизнь и здоровье их близких и знакомых, - заявили в МВД.