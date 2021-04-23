Кража была совершена в общежитии
Житель Бурятии украл у своей 21-летней знакомой, также уроженки республики, беспроводные наушники из комнаты общежития в Подольске. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.
Позже ранее судимый 29-летний парень был задержан.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Житель Бурятии обокрал землячку в Московской области
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража была совершена в общежитии
При задержании у девочки-подростка нашли свёртки с «синтетикой»
Насильник надругался над женщиной во время рыбалки
Огонь едва не перекинулся на подстанцию
За мужчину, который ранил ножом супругу, вступились все односельчане
Авария произошла напротив Русдрама
Мужчина пропал неделю назад
Изобретательный мужчина повёз наркотики с собой на вахту
Мужчина находился в федеральном розыске
Пожар произошёл ночью
Лесоруба поймали на выезде из леса
За сутки мошенники обманули девять жителей Иркутской области
Страшное ДТП устроил 17-летний пьяный водитель
О любителе наркотиков в полицию сообщил аноним
Пострадавшая госпитализирована в больницу