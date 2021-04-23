Житель Бурятии обокрал землячку в Московской области

Кража была совершена в общежитии



Житель Бурятии украл у своей 21-летней знакомой, также уроженки республики, беспроводные наушники из комнаты общежития в Подольске. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.



Позже ранее судимый 29-летний парень был задержан.



Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

