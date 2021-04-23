В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу

При задержании у девочки-подростка нашли свёртки с «синтетикой»
Полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали 17-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское, которая устраивала закладки с наркотиками.
Девушки задержали в лесу в районе железнодорожного перегона. Во время личного досмотра у неё изъяли 17 свёртков с синтетическими наркотиками.
Впоследствии, при осмотре сотового телефона девушки, установили GPS-координаты с другими закладками в лесу в Усольском районе. Полицейские проверили эти точки, найдя в закладках 33 дозы наркотиков.
- В отношении несовершеннолетней возбуждены уголовные дела, наказание по которым предусматривает до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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