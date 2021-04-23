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В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу

В Иркутской области поймали 17-летнюю закладчицу
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
При задержании у девочки-подростка нашли свёртки с «синтетикой»

Полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали 17-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское, которая устраивала закладки с наркотиками.

Девушки задержали в лесу в районе железнодорожного перегона. Во время личного досмотра у неё изъяли 17 свёртков с синтетическими наркотиками.


Впоследствии, при осмотре сотового телефона девушки, установили GPS-координаты с другими закладками в лесу в Усольском районе. Полицейские проверили эти точки, найдя в закладках 33 дозы наркотиков.

- В отношении несовершеннолетней возбуждены уголовные дела, наказание по которым предусматривает до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





наркотики
 
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