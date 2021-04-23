Насильник надругался над женщиной во время рыбалки
В Баунтовском районе Бурятии спустя почти восемь лет после преступления предъявили обвинению насильнику. Всё это время он скрывался от следствия, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Всё произошло в июле 2013 году на берегу реки Витим во время рыбалки. Компания приехала из Читы отдохнуть в местность Апхарок, что возле села Романовка Баунтовского района Бурятии. Среди туристов были две женщины, остальные – мужчины.
По версии следствия, вечером после употребления алкоголя мужчина возле костра напал на одну из спутниц, избив её. После увёл в палатку, где, угрожая расправой, совершил насильственные действия сексуального характера.
Вернувшись в Читу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Было возбуждено уголовное дело, но подозреваемый мужчина скрылся от правоохранительных органов. В бегах он был почти восемь лет.
Только недавно его обнаружили в Чите. Там мужчину задержали, после этапировали в Бурятию. Следствие предъявило ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».
Обвиняемый заключен под стражу.
В Бурятии насильник ответит за преступление спустя восемь лет
Происшествия, Фото:
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