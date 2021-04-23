В Бурятии примерный семьянин едва не убил пьющую жену

За мужчину, который ранил ножом супругу, вступились все односельчане



В начале января не судимый прежде житель Кяхтинского района Бурятии ударил ножом свою жену, мать двоих детей.



В тот вечер в гостях у пары были мать жены и их приятель. В какой-то момент супруга начала предъявлять мужу претензии и оскорбляла его, не останавливаясь. Не выдержав, мужчина схватил нож и ударил жену в живот.



Женщина закричала, её супруг испугался, отбросил нож и сразу перенёс раненую на кровать. На крик прибежала тёща, которая выдернула из раны нож. Вскоре по вызову приехала «скорая».



Муж после случившегося признал свою вину, раскаялся, ухаживал за женой, привозил ей в больницу лекарства.



Жена, коллеги и соседи охарактеризовали напавшего с ножом мужчину исключительно с положительной стороны. Он работает, а также тянет на себе домашние хлопоты, например, заготовку сена и дров. Один из несовершеннолетних детей супругов инвалид, который нуждается в постоянном лечении. Отец два месяца лежал с сыном в больнице в Санкт-Петербурге и сам возит его на реабилитацию в Улан-Удэ.



Глава семейства не пьёт, он состоит на учёте кардиолога.



Бывший коллега мужчины сначала не поверил в произошедшее. «Это уравновешенный, порой флегматичный человек. Чтобы вывести его из себя, необходимо что-то очень серьёзное», - рассказал на суде экс-коллега.



В 90-е супруги потеряли работу, тогда они вдвоём начали выпивать, но затем образумились, закодировались и более 10 лет не пили. Вот только жена подвержена влиянию матери и сестры, употребляющих спиртное. Когда мужчина работал в лесу, его жена также прикладывалась к бутылке. «Поэтому в семье всё держится на главе семейства», - рассказал свидетель.



На суде свидетель от лица местного Совета ветеранов просил не лишать мужчину свободы.



Кяхтинский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



- Суд учёл, что подсудимый является единственным кормильцем семьи, за счет его дохода не только обеспечивается проживание семьи и детей, но и систематическое лечение ребенка-инвалида. Всеми заслушанными свидетелями, а также односельчанами характеризуется только с положительной стороны, не судим, принимает участие в общественной жизни, работает. На основании изложенного суд считает, что реальное лишение свободы подсудимого негативно скажется на условиях жизни его семьи и детей, в том числе ребенка-инвалида, нуждающегося в особом уходе, постоянном лечении, которые отец ему обеспечивает, - говорится в судебных материалах.



Мужчине назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.





