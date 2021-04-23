В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях

Сегодня, 23 апреля, во втором часу дня в Улан-Удэ напротив Русского драмтеатра на трамвайных путях столкнулись автомобили. ДТП заблокировало на некоторое время трамвайное движение.
- В 13.17 часов на трамвайных путях произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей были заблокированы трамвайные пути. Трамвай в ДТП не участвовал, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В 13.32 движение было открыто. Простой составил 15 минут.
Аварии на трамвайных путях в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года трамвайное движение останавливалось из-за столкновения машин на путях возле «Фабрики». В том же месяцу трамваю пришлось брать на таран легковушку, застрявшую на рельсах после аварии.
МУП «Управление трамвая» не раз выступало против сравнивания рельсов с землёй.