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В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях

В Улан-Удэ произошло ДТП на трамвайных путях
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Авария произошла напротив Русдрама

Сегодня, 23 апреля, во втором часу дня в Улан-Удэ напротив Русского драмтеатра на трамвайных путях столкнулись автомобили. ДТП заблокировало на некоторое время трамвайное движение.

- В 13.17 часов на трамвайных путях произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей были заблокированы трамвайные пути. Трамвай в ДТП не участвовал, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

В 13.32 движение было открыто. Простой составил 15 минут.


Аварии на трамвайных путях в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года трамвайное движение останавливалось из-за столкновения машин на путях возле «Фабрики». В том же месяцу трамваю пришлось брать на таран легковушку, застрявшую на рельсах после аварии.

МУП «Управление трамвая» не раз выступало против сравнивания рельсов с землёй.


ДТП трамвай
 
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