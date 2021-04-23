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В Иркутской области спасатели прочёсывают леса в поисках пропавшего

В Иркутской области спасатели прочёсывают леса в поисках пропавшего
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Мужчина пропал неделю назад

21-22 апреля четыре спасателя Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательный отряда МЧС включились в поиски пропавшего мужчины. Его уже неделю разыскивают представители МЧС и добровольцы.

15 апреля 30-летний мужчина ушёл из СНТ «Подснежник» и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Спасатели отрабатывали лесные дороги в районе Прибайкальского национального парка, от порта Байкал в направлении Курминского залива, чтобы исключить вероятность того, что мужчина ушёл в этом направлении.

- В первый день мы обследовали дорогу и ответвления от порта Байкал до устья реки Курма, общей протяжённостью более 70-ти километров, во второй день было обследовано 19 километров вдоль реки Аланка до Иркутского водохранилища. Проверяли все встречающиеся зимовья. К сожалению, никаких следов присутствия человека не обнаружено, - рассказал старший группы, спасатель 1 класса Эдуард Шершак.


С региональном МВД сообщили, что с заявлением в полицию обратился знакомый пропавшего. Мужчина ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Был одет в спортивный костюм синего цвета, тёмно-синие кроссовки.


пропавшие без вести
 
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