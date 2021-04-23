Изобретательный мужчина повёз наркотики с собой на вахту
На привокзальной площади аэропорта Нерюнгри задержан 48-летний житель Улан-Удэ. В личных вещах мужчины обнаружен тюбик из-под зубной пасты, внутри которого был спрятан свёрток с гашишным маслом в 13 граммов.
Установлено, что ранее судимый житель Бурятии прибыл в Нерюнгринский район на поезде для работы вахтовым методом. Гашишное масло он изготовил самостоятельно из конопли. Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило факт потребления им наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело. Суда улан-удэнец будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.
Улан-удэнец спрятал наркотики в зубной пасте
Происшествия, Фото:
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