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Полиция Бурятии задержала преступника-беглеца в Иркутской области

Полиция Бурятии задержала преступника-беглеца в Иркутской области
Происшествия, 
Мужчина находился в федеральном розыске

Сотрудники управления уголовного розыска в Бурятии отправились в город Усть-Илимск Иркутской области, где задержали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за наркопреступление.

В августе 2018 года полицейские в Бичурском районе Бурятии на 119 километре автодороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» остановили автомобиль. При проверке документов один из пассажиров вёл себя подозрительно. Его досмотрели. У мужчины обнаружили более 175 граммов гашишного масла.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. С мужчины была взята подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

- В настоящий момент уголовное дело возобновлено. Ведется следствие. Задержанный водворен в ИВС в Усть-Илимске. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

наркотики федеральный розыск полиция
 
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