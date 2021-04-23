Полиция Бурятии задержала преступника-беглеца в Иркутской области

- В настоящий момент уголовное дело возобновлено. Ведется следствие. Задержанный водворен в ИВС в Усть-Илимске. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Сотрудники управления уголовного розыска в Бурятии отправились в город Усть-Илимск Иркутской области, где задержали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за наркопреступление.В августе 2018 года полицейские в Бичурском районе Бурятии на 119 километре автодороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» остановили автомобиль. При проверке документов один из пассажиров вёл себя подозрительно. Его досмотрели. У мужчины обнаружили более 175 граммов гашишного масла.Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. С мужчины была взята подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.