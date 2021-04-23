Пожар произошёл ночью
В ночь с 21 на 22 апреля в селе Санага Закаменского района Бурятии сгорел автомобиль.
Пожарные потушили пламя за шесть минут.
- В результате пожара огонь уничтожил автомобиль. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вечером 21 апреля в селе Кома Прибайкальского района Бурятии дотла сгорел гараж с автомобилем.
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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