Житель Бурятии незаконно вырубил множество лиственниц

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесоруба поймали на выезде из леса



Во время рейдового патрулирования в Баргузинском районе Бурятии сотрудники Баргузинского лесничества увидели автомобиль, выезжающий из леса.



«ЗИЛ» был гружен древесиной. Лесники преградили ему путь и попросили водителя представить правоустанавливающие документы. Мужчина сознался, что вырубил лиственницы незаконно и показал место рубки.



Мужчина успел уничтожить около 11 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысячи рублей.



Древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.



- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Баргузинскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

