Лесоруба поймали на выезде из леса
Во время рейдового патрулирования в Баргузинском районе Бурятии сотрудники Баргузинского лесничества увидели автомобиль, выезжающий из леса.
«ЗИЛ» был гружен древесиной. Лесники преградили ему путь и попросили водителя представить правоустанавливающие документы. Мужчина сознался, что вырубил лиственницы незаконно и показал место рубки.
Мужчина успел уничтожить около 11 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысячи рублей.
Древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.
- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Баргузинскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Житель Бурятии незаконно вырубил множество лиственниц
Происшествия, Фото:
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