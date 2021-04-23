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Житель Бурятии незаконно вырубил множество лиственниц

Житель Бурятии незаконно вырубил множество лиственниц
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесоруба поймали на выезде из леса

Во время рейдового патрулирования в Баргузинском районе Бурятии сотрудники Баргузинского лесничества увидели автомобиль, выезжающий из леса.

«ЗИЛ» был гружен древесиной. Лесники преградили ему путь и попросили водителя представить правоустанавливающие документы. Мужчина сознался, что вырубил лиственницы незаконно и показал место рубки.

Мужчина успел уничтожить около 11 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысячи рублей.

Древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.

- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Баргузинскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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