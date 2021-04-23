За сутки мошенники обманули девять жителей Иркутской области
Мошенники за сутки похитили у жителей Иркутской области больше 4 миллионов рублей. В каждом из девяти случаев аферисты уговаривали жертв оформлять кредиты и переводить деньги на указанные счета, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что со счетов владельцев платежных карт кто-то пытается списать деньги и оформить на них банковский займ. Для противодействия выдуманному хищению требовалось оформить встречный «зеркальный» кредит и отправить средства на «резервный счет».
Поверив легенде мошенников, наибольшей суммы лишилась жительница Ленинского района Иркутска. С помощью онлайн-приложений она оформила на своё имя кредиты в восьми банках на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Через банкоматы женщина перечислила деньги на счета, указанные лжебанкирами.
Иркутянка оформила 8 кредитов и перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия, Фото:
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