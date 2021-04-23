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Забайкалец выстрелил в ногу 9-летней девочке

Забайкалец выстрелил в ногу 9-летней девочке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшая госпитализирована в больницу

22 апреля около 16 часов в правоохранительные органы города Нерчинска поступила информация о 9-летней девочке, госпитализированной с ранением ноги в больницу. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.

Следственно-оперативную группу возглавил руководитель Нерчинского межрайонного следственного отдела СКР по Забайкальскому краю Вячеслав Сюсин. На месте проведён комплекс неотложных следственных действий. Совместно с сотрудниками полиции оперативно установлен и задержан по подозрению в совершении преступления 45-летний местный житель. В ходе обыска у подозреваемого изъято незаконно хранящееся мелкокалиберное охотничье ружье. В настоящий момент следователи продолжают работу с задержанным. Он уже даёт признательные показания.

Девочка госпитализирована в больницу краевого центра. Следователи запросили в медучреждении данные о выставленном медицинском диагнозе.

- Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела контролирует и.о. руководителя регионального следственного управления, - сообщили в краевого Следкома. 
Забайкальский край
 
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