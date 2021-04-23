Пострадавшая госпитализирована в больницу
22 апреля около 16 часов в правоохранительные органы города Нерчинска поступила информация о 9-летней девочке, госпитализированной с ранением ноги в больницу. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.
Следственно-оперативную группу возглавил руководитель Нерчинского межрайонного следственного отдела СКР по Забайкальскому краю Вячеслав Сюсин. На месте проведён комплекс неотложных следственных действий. Совместно с сотрудниками полиции оперативно установлен и задержан по подозрению в совершении преступления 45-летний местный житель. В ходе обыска у подозреваемого изъято незаконно хранящееся мелкокалиберное охотничье ружье. В настоящий момент следователи продолжают работу с задержанным. Он уже даёт признательные показания.
Девочка госпитализирована в больницу краевого центра. Следователи запросили в медучреждении данные о выставленном медицинском диагнозе.
- Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела контролирует и.о. руководителя регионального следственного управления, - сообщили в краевого Следкома.
Забайкалец выстрелил в ногу 9-летней девочке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 23.04.2021
Виновнику грозит штраф
Молодые люди жестоко расправились со своей жертвой
Обвиняемых заключили под стражу
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия
Угонщик был пьян
Мужчины провозили через границу товары на продажу под видом своих вещей
Зверски расправились с пенсионером двое парней и 14-летний мальчик
Мужчина случайно упал прямо под колёса машины. ВИДЕО 18+
Осуждённый убийца просил смягчить приговор
Покупатель украденного телефона сам нашёл его настоящую хозяйку
По версии следствия, он поручил оплачивать коммунальные платежи за квартиру родственницы за счёт больницы
Парень бросил машину на источнике
Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
Уничтожены межэтажные перекрытия и лестничный марш
Пожар произошёл в селе Кома