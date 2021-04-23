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В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор

В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд оставил жалобу без удовлетворения

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в феврале бывший адвокат ,был осуждён за вымогательство. Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Осуждённый являлся защитником по уголовному делу по обвинению его доверителя в совершении убийства. В ходе расследования адвокат потребовал от следователя 500 тысяч рублей, угрожая распространением сведений, подрывающих его репутацию. Под контролем оперативных уполномоченных следователь передал вымогателю 170 тысяч рублей. В это время вымогатель был задержан.

Однако адвокат пытался обжаловать приговор.

 - Верховный суд республики 20 апреля приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы осуждённого и его защитника – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура суд приговор
 
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