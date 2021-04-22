Жителя Иркутской области вывезли в лес и застрелили

Обвиняемых заключили под стражу



38-летнему жителю деревни Тагна Заларинского района и 52-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение в убийстве и в пособничестве в убийстве.



По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков в вагончике в селе Троицк обвиняемые поссорились с 37-летним мужчиной. На автомобиле его увезли в лес вблизи деревни Тагна, где застрелили в голову из ружья.



Мужчина скончался на месте. После этого убийцы скрылись с места происшествия.



5 апреля тело погибшего было найдено. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, лица, причастные к совершению данного преступления, были установлены и задержаны, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.



Обвиняемых заключили под стражу.

