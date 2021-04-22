Обвиняемых заключили под стражу
38-летнему жителю деревни Тагна Заларинского района и 52-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение в убийстве и в пособничестве в убийстве.
По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков в вагончике в селе Троицк обвиняемые поссорились с 37-летним мужчиной. На автомобиле его увезли в лес вблизи деревни Тагна, где застрелили в голову из ружья.
Мужчина скончался на месте. После этого убийцы скрылись с места происшествия.
5 апреля тело погибшего было найдено. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, лица, причастные к совершению данного преступления, были установлены и задержаны, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.
Обвиняемых заключили под стражу.
Жителя Иркутской области вывезли в лес и застрелили
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия
Угонщик был пьян
Мужчины провозили через границу товары на продажу под видом своих вещей
Зверски расправились с пенсионером двое парней и 14-летний мальчик
Мужчина случайно упал прямо под колёса машины. ВИДЕО 18+
Осуждённый убийца просил смягчить приговор
Покупатель украденного телефона сам нашёл его настоящую хозяйку
По версии следствия, он поручил оплачивать коммунальные платежи за квартиру родственницы за счёт больницы
Парень бросил машину на источнике
Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
Уничтожены межэтажные перекрытия и лестничный марш
Пожар произошёл в селе Кома
На девушку возбудили уголовное дело
Площади, пройденные огнём, исчисляются десятками гектаров
Мужчина пытался подкупить транспортного полицейского