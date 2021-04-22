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В Иркутской области на пожаре погибли два человека

В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели 56-летней женщины и 58-летнего мужчины на пожаре.

16 апреля в квартире доме по улице Космонавтов в посёлке Шестаково Нижнеилимского района произошёл пожар. На месте обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом.

Причины пожара устанавливаются.

- В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.


смерть пожар
 
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