В Иркутской области на пожаре погибли два человека

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия



В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели 56-летней женщины и 58-летнего мужчины на пожаре.



16 апреля в квартире доме по улице Космонавтов в посёлке Шестаково Нижнеилимского района произошёл пожар. На месте обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом.



Причины пожара устанавливаются.



- В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.





