Угонщик был пьян
Днём 6 апреля в полицию города Северобайкальск обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что пасынок, не имеющий водительских прав, угнал его иномарку со двора дома.
Выяснилось, что 32-летний мужчина в тот день выпивал с приятелем. После выпитого он вернулся домой, взял ключи от машины и угнал её. Всё для того, чтобы поехать своей возлюбленной в Иркутскую область.
В дороге мужчина совершил ДТП и повредил автомобиль.
Полицейские задержали подозреваемого. Иномарка с механическими повреждениями возвращена владельцу.
- Мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Дознание продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом двое друзей, 15 и 17 лет, угнали автомобиль в Улан-Удэ и поехали на нём на Байкал. Правда, по пути попали в ДТП, а в город вернулись на попутке.
Похожая история произошла чуть позже с ещё одним 15-летним парнем. Он угнал автомобиль из Поселья, а задержали юного угонщика уже на Байкале.
Житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы съездить к любимой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия
Угонщик был пьян
Мужчины провозили через границу товары на продажу под видом своих вещей
Зверски расправились с пенсионером двое парней и 14-летний мальчик
Мужчина случайно упал прямо под колёса машины. ВИДЕО 18+
Осуждённый убийца просил смягчить приговор
Покупатель украденного телефона сам нашёл его настоящую хозяйку
По версии следствия, он поручил оплачивать коммунальные платежи за квартиру родственницы за счёт больницы
Парень бросил машину на источнике
Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
Уничтожены межэтажные перекрытия и лестничный марш
Пожар произошёл в селе Кома
На девушку возбудили уголовное дело
Площади, пройденные огнём, исчисляются десятками гектаров
Мужчина пытался подкупить транспортного полицейского