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Житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы съездить к любимой

Житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы съездить к любимой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщик был пьян

Днём 6 апреля в полицию города Северобайкальск обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что пасынок, не имеющий водительских прав, угнал его иномарку со двора дома.

Выяснилось, что 32-летний мужчина в тот день выпивал с приятелем. После выпитого он вернулся домой, взял ключи от машины и угнал её. Всё для того, чтобы поехать своей возлюбленной в Иркутскую область.

В дороге мужчина совершил ДТП и повредил автомобиль.

Полицейские задержали подозреваемого. Иномарка с механическими повреждениями возвращена владельцу.

- Мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Дознание продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом двое друзей, 15 и 17 лет, угнали автомобиль в Улан-Удэ и поехали на нём на Байкал. Правда, по пути попали в ДТП, а в город вернулись на попутке.

Похожая история произошла чуть позже с ещё одним 15-летним парнем. Он угнал автомобиль из Поселья, а задержали юного угонщика уже на Байкале.
угон
 
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