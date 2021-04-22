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В Улан-Удэ произошло убийство из-за пролитого кофе

В Улан-Удэ произошло убийство из-за пролитого кофе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый убийца просил смягчить приговор

Верховный суд Бурятии отказал мужчине, который убил своего приятеля из-за конфликта по поводу пролитого кофе.

Мужчину приговорили к 9 года 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла, когда трое друзей распивали спиртное. Один из них пролил кофе. Его друг крайне рассердился и устроил из-за этого ссору. Человек, проливший кофе, поспешил удалиться. Когда он ушёл, оставшиеся начали ругаться уже из-за поведения вспылившего мужчины.

Во время инцидента он схватился за нож и нанёс множество ударов в грудь и живот приятеля. Потерпевший скончался на месте от внутреннего кровотечения.

Осуждённый подал апелляционную жалобу на решение суда. Он заявил, что не нападал, а оборонялся, а в конфликте обвинил погибшего мужчину.

Однако смягчить приговор убийце не удалось.

- Обсудив доводы апелляционных жалоб, Верховный суд Бурятии признал верной квалификацию действий по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а наказание справедливым и соразмерным содеянному, - сообщили в пресс-службе суда.
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