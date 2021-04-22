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В Чите возбудили дело на главврача больницы

В Чите возбудили дело на главврача больницы
Происшествия, 
По версии следствия, он поручил оплачивать коммунальные платежи за квартиру родственницы за счёт больницы

В Чите возбудили уголовное дело в отношении главного врача городской больницы №2. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Установлено, что в 2016 году главный врач больницы устроил в учреждение свою родственницу. С этого времени руководитель ежегодно заключал государственные контракты с ресурсоснабжающими организациями об оплате коммунальных ресурсов помещений, в число которых необоснованно было включено жилье принятой на работу родственницы. Всего таким образом было излишне потрачено около 830 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Забайкальскому края.

При этом по состоянию на март 2021 года, в учреждении сохранялась просроченная кредиторская задолженность на сумму свыше 2,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела представители прокуратуры инициируют вопрос о взыскании суммы причинённого ущерба.


больница злоупотребление должностными полномочиями
 
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