Забайкалец на угнанном авто поехал на минеральный источник

Парень бросил машину на источнике



У жителя посёлка Новоорловск Агинского района Забайкальского края угнали автомобиль «ВАЗ-2121». Мужчина оставил свой автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома открытым, а утром обнаружил отсутствие транспортного средства.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, в том числе за кражу, 18-летний односельчанин. Он признался в угоне. Выяснилось, что парень, увидев незапертую машину, сел в неё, завёл, взломав замок зажигания, и направился на минеральный источник, находящийся недалеко от посёлка Агинское.



Добравшись до пункта назначения, он бросил чужой автомобиль и скрылся.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

